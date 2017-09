PSG : Ben Arfa, son représentant a peur...

Encore envoyé en réserve, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa (30 ans) a saisi la commission juridique de la LFP pour forcer sa réintégration dans le groupe professionnel. Alors que l'entraîneur parisien Unai Emery s'est exprimé sur la situation du Français (voir brève 14h20), son représentant Michel Ouazine a également évoqué cette affaire.

"On ne cherche pas le bras de fer. On n’a aucun contact avec le PSG. Hatem subit la situation. C’est un acharnement, c’est pour le faire craquer. Hatem doit être respecté, il n’a pas demandé à signer ce contrat sous la force. Le harcèlement, c’est délicat. (...) Hatem est fort dans sa tête, il me donne des leçons mais j’ai un petit peu peur. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je serais le premier à me sentir responsable", a commenté Ouazine pour la radio Le Mouv'.

Pour rappel, le clan de Ben Arfa envisage de porter plainte contre le PSG pour harcèlement moral.