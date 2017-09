Real : Asensio rend hommage à Zidane « Par Damien Da Silva - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de belles performances avec le Real Madrid, le milieu offensif Marco Asensio (21 ans, 6 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2023 jeudi. Face aux médias ce vendredi, l'international espagnol a rendu un bel hommage à son entraîneur Zinédine Zidane. "Le coach sait comment il doit me gérer. J'ai des objectifs personnels, mon objectif est de toujours jouer mais je conçois qu'il y a d'autres joueurs et qu'il faut répartir le temps de jeu. Nous sommes une équipe. Quand j'étais petit, Zidane était mon idole, et maintenant je l'ai comme entraîneur", a savouré le Madrilène. Avec son talent, Asensio risque de devenir de plus en plus important au sein de l'équipe dirigée par Zidane. Avec son talent, Asensio risque de devenir de plus en plus important au sein de l'équipe dirigée par Zidane.

