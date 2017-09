PSG : l'Inter pense à relancer Pastore

Souffrant encore des mollets, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) va retourner à Madrid pour consulter un spécialiste de biomécanique et suivre un protocole de soins adapté (voir ici). Et si le club de la capitale a souvent été patient avec l'Argentin, sa situation pourrait évoluer en raison d'une concurrence désormais plus importante.

D'après le média transalpin Sportmediaset, l'Inter Milan aimerait bien recruter Pastore à l'occasion du prochain mercato d'hiver. L'entraîneur du club italien Luciano Spalletti souhaiterait confier les clés du jeu de son équipe au meneur de jeu francilien. Reste à savoir si le PSG sera prêt à le laisser filer en cours de saison.