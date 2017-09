ASSE : ça coince pour Geoffroy-Guichard « Par Romain Lantheaume - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En discussions depuis des mois au sujet d’un éventuel rachat du Stade Geoffroy-Guichard par le club, l’AS Saint-Etienne et la municipalité ne sont pas parvenus à un terrain d’entente et les négociations ont été définitivement interrompues, révèle la radio RMC ce vendredi. Il faut dire que l’ASSE proposait 75 millions d’euros environ là où la ville, pas spécialement désireuse de vendre l’enceinte, attendait entre 150 et 180 millions d'euros ! Les deux parties ont en revanche convenu d’un compromis : les Verts deviennent les locataires exclusifs du stade. Ils s’occuperont eux-mêmes de la pelouse et pourront organiser à leur guise des événements extra-sportifs dans la mythique enceinte.

News lue par 6213 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+