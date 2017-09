Nice : Pléa attend l'OM de pied ferme « Par Romain Lantheaume - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant de s'affronter dimanche (21h) en clôture de la 8e journée de Ligue 1, Nice et l’Olympique de Marseille ont montré un visage radicalement opposé jeudi en Ligue Europa. Pendant que les Aiglons régalaient face au Vitesse Arnhem (3-0), les Marseillais chutaient en Autriche contre le RB Salzbourg (0-1). Auteur d’un doublé face aux Néerlandais, l’attaquant azuréen Alassane Pléa (24 ans, 12 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) a prévenu l’OM. "Ça va être un très gros match. On sait que ce sont des matchs chauds. Nos supporters vont nous pousser et nous, nous avons envie de remporter ces trois points, a lancé l’ancien Lyonnais sur le site du Gym. On va vite se reposer pour faire un bon match dimanche." Nice aura bien besoin de repos car à l’inverse de Lucien Favre, le coach phocéen Rudi Garcia avait fait tourner jeudi (voir brève 09h49). Nice aura bien besoin de repos car à l’inverse de Lucien Favre, le coach phocéen Rudi Garcia avait fait tourner jeudi ().

