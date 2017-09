Lyon : J.M. Aulas - "rien n'est joué en C3" « Par Romain Lantheaume - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, l’Olympique Lyonnais a enchaîné un second match nul consécutif en Ligue Europa en partageant les points à domicile face à l’Atalanta Bergame (1-1). Pour l’OL, il s’agit clairement de débuts décevants dans la compétition, dont la finale aura lieu au Groupama Stadium le 16 mai 2018. Mais le président rhodanien Jean-Michel Aulas préfère positiver. "Il n’y a rien de joué, même si c’est moins bien qu’on aurait pu l’imaginer, a souligné le dirigeant lyonnais au micro d’OLTV. On est invaincus sur la scène européenne. (…) On a trouvé un équilibre, on est difficile à battre… Limassol est allé faire match nul à Everton (2-2), ce qui valorise notre match nul à Chypre (1-1). Il faut aussi retenir ça." En effet, la contre-performance de l’OL a été atténuée par le résultat surprenant dans l’autre match de la poule. Ainsi, les Gones conservent un point d’avance sur les Toffees qu’ils affronteront le 19 octobre en Angleterre lors de la prochaine journée. En effet, la contre-performance de l’OL a été atténuée par le résultat surprenant dans l’autre match de la poule. Ainsi, les Gones conservent un point d’avance sur les Toffees qu’ils affronteront le 19 octobre en Angleterre lors de la prochaine journée.

News lue par 2538 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+