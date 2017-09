Milan : la rumeur Ancelotti balayée

Tout juste remercié par le Bayern Munich, l’entraîneur Carlo Ancelotti a vu des rumeurs l’envoyer du côté du Milan AC, son ancien club (2001-2009), où son nom circule depuis plusieurs jours déjà. Mais même si les Rossoneri connaissent un début de saison plutôt décevant eu égard aux 194,5 millions d’euros dépensés cet été, l’entraîneur Vincenzo Montella conserve la confiance de ses dirigeants.

"C'est triste car Ancelotti a prouvé qu'il était un des meilleurs coachs du monde et nous ne savons pas pourquoi cette décision a été prise. Nous sommes déçus en tant qu'admirateurs de ce sport, mais nous avons un entraîneur plus jeune qu'Ancelotti et tout aussi talentueux, a souligné le directeur sportif milanais Massimiliano Mirabelli à l’antenne de Sky Sport. Nous croyons en ce projet avec Montella et nous voulons aller au bout de l'aventure avec lui."

Un bel hommage pour le jeune technicien même si son équipe s’est encore fait peur jeudi à domicile en Ligue Europa en arrachant la victoire contre le modeste Rijeka (3-2) à la dernière seconde du temps additionnel.