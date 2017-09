Real : le souhait de Varane pour son futur « Par Romain Lantheaume - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, le défenseur central Raphaël Varane (24 ans, 3 matchs en Liga cette saison) a prolongé jusqu’en juin 2022 en faveur du Real Madrid (voir ici). Lié sur le long terme avec la Maison Blanche, l’international français se verrait même bien y rester jusqu’à la fin de sa carrière ! "Mon histoire avec le Real est déjà très belle, et prendre ma retraite ici serait magnifique, a lancé l’ancien Lensois en conférence de presse. J'ai appris énormément avec ce club, c'est un club immense. Chaque saison est un défi et je pense que je suis un joueur beaucoup plus complet aujourd'hui que je ne l'étais à 18 ans." En même temps, en étant désormais titulaire indiscutable dans le club qui vient de mettre la main sur les deux dernières Ligue des Champions, on comprend que Varane n’ait pas envie de bouger... En même temps, en étant désormais titulaire indiscutable dans le club qui vient de mettre la main sur les deux dernières Ligue des Champions, on comprend que Varane n’ait pas envie de bouger...

