OM : critiqué, Garcia assume ses choix

Battu par le RB Salzbourg (0-1) jeudi en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille s’était présenté en Autriche avec un visage en partie remanié. Plus titulaires ces dernières semaines, Maxime Lopez et Morgan Sanson ont en effet débuté la rencontre avec Bouna Sarr et Boubacar Kamara. Critiqué par le consultant de Canal+ Pierre Ménès, qui lui a reproché d’avoir fait tourner (voir ici), le coach phocéen Rudi Garcia ne regrette pas ses choix.

"Quand vous rentrez (dans le onze titulaire, ndlr) Sanson, Germain et Lopez, je ne pense pas qu’on affaiblisse l’équipe, a rétorqué l’ancien coach de Lille devant la presse. Il y a des joueurs qui devaient souffler car ils ne peuvent pas jouer tout le match. Ceux qui sont rentrés sont d’un niveau égal. Il y avait des joueurs qu’on devait voir aussi, qu’on continue de voir comme Bouba au milieu et Bouna sur les côtés et là-aussi, ils ont été satisfaisants."

Les onze alignés par les équipes françaises en Ligue Europa, un éternel débat…