Bayern : 5 cadres étaient contre Ancelotti... « Par Damien Da Silva - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après l'humiliation connue au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-3) en Ligue des Champions mercredi, le Bayern Munich a décidé de licencier son entraîneur Carlo Ancelotti. Au micro de la radio allemande FFH, le président bavarois Uli Hoeness a expliqué que le technicien italien s'était mis à dos 5 cadres de l'équipe. "Ancelotti avait cinq joueurs contre lui. En tant qu'entraîneur, vous ne pouvez pas avoir de joueurs contre vous. Dans ma vie, j'ai appris une chose : l'ennemi que vous avez le plus proche est le plus dangereux. C'est pourquoi nous avons dû agir", a commenté le dirigeant munichois. D'après la presse allemande, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry et Thomas Müller sont les 5 joueurs en question. D'après la presse allemande, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Arjen Robben, Franck Ribéry et Thomas Müller sont les 5 joueurs en question.

