OM : Germain commente sa mauvaise passe « Par Romain Lantheaume - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très prolifique durant les matchs de préparation, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Valère Germain (27 ans, 7 matchs en L1 cette saison), a beaucoup plus de mal depuis le coup d’envoi officiel de la saison. Muet depuis le 24 août et son doublé contre Domzale (3-0) en barrage retour de la Ligue Europa, l’ancien Monégasque préfère philosopher au moment d’évoquer sa mauvaise passe actuelle. "J’ai évolué seul en début de saison. Ça se passait très bien. C’est juste une période en ce moment où je suis un peu moins bien placé, a expliqué le Phocéen au micro de RMC. Je ne suis pas forcément au bon endroit au bon moment. Il y a des périodes comme ça. Il va falloir ne rien lâcher et continuer à travailler. Puis la prochaine fois espérer marquer un but pour que ça revienne." Surtout que le concurrent du Français, Kostas Mitroglou, a enfin disputé ses premières minutes à l’OM jeudi face au RB Salzbourg (0-1) en Ligue Europa. Surtout que le concurrent du Français, Kostas Mitroglou, a enfin disputé ses premières minutes à l’OM jeudi face au RB Salzbourg (0-1) en Ligue Europa.

