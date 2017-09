PSG : Ben Arfa renvoyé en réserve !

PSG : Ben Arfa renvoyé en réserv e ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà Hatem Ben Arfa (30 ans) de retour à la case départ… Comme en début de mois, le milieu offensif a été prié de s’entraîner à nouveau avec la réserve du Paris Saint-Germain à partir de ce vendredi, annoncent les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. Et cette fois, le camp du Tricolore compte bien mettre ses menaces à exécution puisque l’avocat du joueur, Jean-Jacques Bertrand, a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) dès jeudi. "On est entré dans une mesure de discrimination notoire à l'égard d'un joueur de l'effectif professionnel. On demande que le club respecte ses obligations. Là, il y a une rétrogradation très nette des conditions de travail d'Hatem", a déploré l’homme de loi dans les colonnes de L’Equipe. "La méthode utilisée a pour objectif de porter sur le mental de la personne. À chaque fois, on prévient Hatem par téléphone, après qu'il a quitté le centre d'entraînement, a raconté Me Bertrand. Ce qui était présenté comme une mesure temporaire est en fait du permanent déguisé. Et c'est un manque de respect à l'égard d'un salarié, une véritable mise au placard." D’après Le Parisien, le dépôt d’une plainte pour harcèlement moral n’est pas à exclure. "La méthode utilisée a pour objectif de porter sur le mental de la personne. À chaque fois, on prévient Hatem par téléphone, après qu'il a quitté le centre d'entraînement, a raconté Me Bertrand. Ce qui était présenté comme une mesure temporaire est en fait du permanent déguisé. Et c'est un manque de respect à l'égard d'un salarié, une véritable mise au placard." D’après Le Parisien, le dépôt d’une plainte pour harcèlement moral n’est pas à exclure.

News lue par 4863 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+