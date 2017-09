OM : Ménès critique les choix de Garcia Par Eric Bethsy - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté à l’enchaînement des matchs, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia, qui restait sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, a dû effectuer quelques rotations face au RB Salzbourg ce jeudi en Europa League. Résultat, le club phocéen a été battu (1-0) en Autriche, ce qui n’étonne pas Pierre Ménès. "Comme tous les ans, on va se dire : 'Pourquoi aucun club français ne va jamais au bout dans cette compète ?' Mais parce que dans leur grande majorité, les clubs français s’en foutent. Avec l’équipe mise sur pied par Garcia, il n’est pas étonnant d’avoir vu un OM moins bon que lors des trois derniers matchs, a commenté le journaliste sur son blog Canal+. Les Olympiens se sont battus jusqu’au bout la saison dernière pour finir européens et trois mois plus tard, ils ne jouent pas sérieusement. C’est un constat désespérant qu’on fait depuis plusieurs saisons avec les clubs français jouant l’Europa League." Rappelons que Garcia a laissé Steve Mandanda, Hiroki Sakai et Dimitri Payet en tribunes. Rappelons que Garcia a laissé Steve Mandanda, Hiroki Sakai et Dimitri Payet en tribunes.

