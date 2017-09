Nice : le rush de Saint-Maximin (VIDEO)

Très remuant ce jeudi en Ligue Europa face au Vitesse Arnhem (3-0), l’ailier de Nice, Allan Saint-Maximin (20 ans, 4 matchs et 2 buts en Coupe d'Europe avec Nice cette saison), s’est signalé par un superbe but juste avant la mi-temps. Dans son camp, l’ancien Bastiais intercepte une passe et s'infiltre dans la moitié de terrain adverse. Il résiste au retour d’un adversaire avant d’en fixer un autre et de battre le portier néerlandais d'une frappe croisée à ras de terre. Un but fêté comme il se doit par les saltos de l’Aiglon !

Vidéo : le raid solitaire de Saint-Maximin

Saint-Maximin riesce ad andare al triplo della velocità rispetto a tutti gli altri in campo. pic.twitter.com/A1gp5ecZg4 — Oscar (@OscarCini) 28 septembre 2017