Lyon : Fekir en a marre des matchs nuls

Déjà accroché par l’Apollon Limassol (1-1) lors de la 1ère journée de l'Europa League, l’Olympique Lyonnais a encore partagé les points face à l’Atalanta Bergame (1-1) après avoir mené. De quoi agacer le capitaine Nabil Fekir (24 ans, 2 matchs en C3 cette saison).

"On a eu des opportunités, on aurait dû marquer plus d'un but, a réagi l’attaquant des Gones au micro de beIN SPORTS. Mais rien n'est fait dans le groupe. Il faudra se remettre au travail pour le prochain match. (...) Cela fait un petit bout de temps que l'on ne fait que des matchs nuls, il faut se poser les bonnes questions et se remettre au boulot."

En championnat, l’OL a désormais rendez-vous à Angers dimanche (17h).