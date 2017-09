OM : Kamara s'éclate avec Luiz Gustavo

Malgré la défaite de l'Olympique de Marseille face à Salzbourg (0-1) ce jeudi en Europa League, le milieu phocéen Boubacar Kamara (17 ans, 2 matchs en C3 cette saison) a fêté sa seconde titularisation dans cette compétition. Plutôt intéressant, le jeune espoir savoure sa chance de pouvoir évoluer avec Luiz Gustavo.

"On voulait se maintenir à la première place, c'est raté. On est tombé sur une équipe qui pressait très bien et très haut, et qui ne nous a pas laissé ressortir les ballons, nous sommes tous déçus. Mon match ? Quelques pertes de balles dangereuses, mais c’est magnifique de pouvoir jouer à côté de Luiz Gustavo", a apprécié Kamara pour Sport 24.

Avec son potentiel, le Marseillais devrait rendre des services à Rudi Garcia cette saison.