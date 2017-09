Nice : Saint-Maximin sur un nuage « Par Romain Lantheaume - Le 28/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été par l'OGC Nice, l'ailier Allan Saint-Maximin (20 ans, 4 matchs et 2 buts en Coupe d'Europe cette saison) réussit de bons débuts avec le club azuréen. Auteur d'un joli but avec les Aiglons ce jeudi en Ligue Europa face au Vitesse Arnhem (3-0), l'ancien Bastiais savourait après la rencontre. "On est vraiment content ce soir. On ne pouvait pas rêver mieux, on est à 2 victoires, donc 6 points, s'est réjoui le Niçois sur le site officiel de son club. On s'occupe super bien de moi, je suis heureux, ça se ressent sur le terrain. Je vais essayer de continuer à être décisif. J'avais vraiment à cœur de signer à l'OGC Nice. Là, je suis épanoui, je me sens de mieux en mieux sur le terrain. J'essaie de jouer avec mes qualités et d'apporter ce que je peux à mon équipe." Le jeune talent espère désormais franchir un palier à Nice. Le jeune talent espère désormais franchir un palier à Nice.

