C3 : Lyon 1-1 Atalanta (fini) « Par Eric Bethsy - Le 28/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dominateur en première période, l'Olympique Lyonnais a été tenu en échec par l'Atalanta Bergame (1-1). Un résultat mérité pour les Italiens, solidement installés en 3-5-2 dans leur moitié de terrain en première période. Ce sont donc les Gones qui prenaient la plupart des initiatives au cours de ce premier acte, notamment par l'intermédiaire de leur attaquant Mariano Diaz, auteur de deux grosses frappes lointaines sorties par le gardien Berisha ! Mis en difficulté, le portier albanais était ensuite sauvé par sa barre sur une tête lobée et chanceuse de Tete. Finalement, l'OL, qui aurait pu être mené après une énorme occasion signée Hateboer, ouvrait le score juste avant la pause grâce à Traoré en deux temps (1-0, 45e) ! Après le scénario de la 1ère journée à Limassol (1-1), on pensait que Lyon avait retenu la leçon et que les locaux allaient enfoncer le clou en seconde période. Eh non ! L'Atalanta inversait complètement la physionomie du match et obligeait l'OL à défendre. Du coup, Gomez ne tardait pas à égaliser sur un coup-franc direct (1-1, 57e). On le sentait venir… Et cela aurait pu être pire pour les hommes de Genesio, qui réagissaient tardivement, notamment avec une grosse frappe de Ndombélé ! Ou sur un centre de Tete dévié par Caldara près de son but. Insuffisant pour s'imposer… L'OL enchaîne un deuxième match nul dans cette phase de groupes avant d'affronter Everton. Europa League : Résultats, buteurs, classements de chaque groupe

News lue par 1576 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+