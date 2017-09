C3 : Nice 3-0 Vitesse Arnhem (fini)

L’OGC Nice enchaîne. Après leur balade face à Zulte Waregem (5-1) il y a 15 jours, les Azuréens ont confirmé à domicile en dominant le Vitesse Arnhem (3-0) ce jeudi à l’occasion de la 2e journée de la Ligue Europa. Avec ce résultat, Nice et la Lazio prennent 6 points d’avance en tête du groupe avant de s’affronter lors de la prochaine journée.

La partie ne démarrait pas dans les meilleures dispositions pour les Aiglons, gênés par l'intensité physique imposée par des Néerlandais bien en place. Et pourtant, peu dangereux jusqu'alors, les Niçois prenaient rapidement les devants par l'inévitable Pléa après une déviation de Dante sur corner (1-0, 16e) ! En confiance après l'ouverture du score, les hommes de Lucien Favre testaient Pasveer par Saint-Maximin mais le gardien s'envolait pour détourner sa frappe déviée. Après une petite chevauchée, Lees Melou butait encore sur le portier.

Avec son jeu de possession, Nice continuait à dominer la rencontre mais sans se procurer de véritables opportunités face à un adversaire clairement assommé depuis le but azuréen. Mais juste avant la pause, Saint-Maximin enclenchait un contre à partir de son propre camp et arpentait tout le terrain pour aller battre Pasveer d'une belle frappe croisée au terme de son rush (2-0, 45e).

Le break était fait et a priori, tout semblait réuni pour que le Gym passe une seconde période tranquille. Mais c’était sans compter sur une péripétie vraiment pas attendue ! Tout à coup, à la 51e minute, l’Allianz Riviera se trouvait subitement plongé dans le noir à la suite d’une panne d’éclairage (voir la brève de 20h22). Et au terme de près d’un quart d’heure d’interruption, la partie reprenait ensuite sur un faux rythme pas favorable aux locaux qui passaient à deux doigts de se faire surprendre sur un coup-franc de Bruns qui trouvait l’équerre de Cardinale, battu ! Derrière, les Azuréens répliquaient par Saint-Maximin qui butait sur Pasveer puis par Seri dont la tentative frôlait le cadre. Excellent, Pléa avait plus de réussite et offrait une nouvelle large victoire au Gym en signant un doublé (3-0, 81e).