C3 : Salzbourg 1-0 OM (fini)

Après une seconde période difficile, l’Olympique de Marseille s’est incliné face à Salzbourg (0-1) pour le compte de la 2e journée de l’Europa League.

Dans une Red Bull Arena aux deux tiers vide, les supporters marseillais faisaient du bruit et l’OM réalisait une entame de match intéressante avec la maîtrise du ballon. De plus en plus tranchants, les Phocéens enchaînaient les actions et pourtant la première grosse occasion était pour les Autrichiens avec une tête piquée de Miranda parfaitement détournée par Pelé. Mais quelques minutes plus tard, le gardien olympien commettait une énorme bévue en tentant de dribbler Dabbur, qui mettait longtemps à tirer et Rami avait le temps d’intervenir sur sa ligne pour sauver les siens !

Si Marseille était plutôt séduisant dans le jeu, Pelé ne rassurait pas avec une nouvelle erreur finalement rattrapée juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le portier de l’OM se distinguait encore, mais positivement cette fois-ci en repoussant une frappe puissante de Dabbur. Après un long temps-fort de Salzbourg, Marseille réagissait sur un coup-franc de Thauvin qui frôlait le poteau !

Mais les Autrichiens étaient bien plus entreprenants, Evra laissait filer dans son dos Lainer, qui servait en retrait Dabbur pour l’ouverture du score d’une frappe à bout portant (1-0, 73e). Après ce but, Rudi Garcia effectuait ses trois changements en lançant notamment Mitroglou. Suffisant pour relancer l’OM ? Pas vraiment... Malgré un rush de Sarr terminé par un tir non cadré, Marseille ne se révoltait pas et chutait face à Salzbourg.