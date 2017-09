EdF : Giroud, ce "n'est pas l'idéal" pour DD « Par Romain Rigaux - Le 28/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant à Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 9 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) conserve la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, qui a décidé de le convoquer pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Mais le technicien a envoyé un message au Gunner. "C'est pas l'idéal. Je ne lui enlèverai pas ce qu'il a fait avec nous, même s'il n'a pas marqué sur les trois derniers matchs. C'est un joueur important. Après, je préférerais qu'il joue la quasi totalité des matchs dans un club. Mais il a pris cette décision, c'est son choix. Qui peut avoir des conséquences comme pour tout autre joueur", a prévenu Deschamps. L'ancien Montpelliérain a désormais un peu plus de pression. L'ancien Montpelliérain a désormais un peu plus de pression.

News lue par 11135 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+