EdF : Kurzawa, une "affaire privée"

Victime d'un chantage à la vidéo dans laquelle il insulterait le sélectionneur Didier Deschamps, le latéral gauche Layvin Kurzawa (25 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a bien été appelé pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Même s'il tient a priori des propos insultants contre son sélectionneur, ce dernier ne lui en tient pas rigueur, pour le moment. "Je ne vis pas sur des a priori. Je considère que cette affaire est dans le domaine privé, et à ce titre-là j'ai pris la décision de le sélectionner. A partir du moment où je considère que c'est une affaire privée, je prends des décisions et je les assume", a déclaré DD face à la presse. La réponse a été similaire concernant Kingsley Coman qui a alimenté la rubrique des faits divers pour violences conjugales.

