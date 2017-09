Bayern : Rummenigge est en colère !

Balayé par le Paris Saint-Germain (0-3) mercredi soir en Ligue des Champions, le Bayern Munich a passé une très mauvaise soirée dans la capitale. Le patron du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge a du mal à digérer la prestation de son équipe.

"C'est une défaite très douloureuse, une défaite qu'il nous faut analyser, et après laquelle il va falloir parler clairement et tirer les conséquences, parce que ce que nous avons vu, ce n'était pas le Bayern Munich. Il est important que nous inversions vite la courbe et que nous nous présentions de nouveau comme le Bayern Munich, que nous montrions que nous sommes une équipe qui a fait fureur en Europe et en Allemagne, et que nous allons renouer avec cela", a indiqué Rummenigge à l'agence allemande SID.

Un message adressé notamment à son entraîneur Carlo Ancelotti.