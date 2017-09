Juve : Buffon rend un bel hommage à Higuain « Par Damien Da Silva - Le 28/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté ces dernières semaines, l'attaquant de la Juventus Turin Gonzalo Higuain (29 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) était remplaçant au début de la rencontre face à l'Olympiakos (2-0) mercredi en Ligue des Champions. Entré en jeu à la 60e minute, l'Argentin a débloqué cette partie en ouvrant le score. Décisif, le buteur a été félicité par son capitaine Gianluigi Buffon. "C'est très important pour Higuain, mais aussi pour le club. Dans un moment pareil, nous avions vraiment besoin de son talent et de sa combativité de champion. Il va chercher son but, on le voit. Il s'y reprend à deux fois, il voulait marquer. Sur la pelouse c'est lui qui a tiré la Juventus vers le haut en fin de match", a apprécié le gardien italien devant la presse. Des mots qui devraient toucher Higuain, déterminé à retrouver son niveau de jeu. Des mots qui devraient toucher Higuain, déterminé à retrouver son niveau de jeu.

News lue par 5991 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+