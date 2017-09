Man Utd : Mourinho a vraiment adoré Martial

Auteur d'une magnifique performance face au CSKA Mouscou (4-1) mercredi en Ligue des Champions, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 2 matchs et 1 but en C1 cette saison) a été félicité par son entraîneur José Mourinho (voir brève 0h17). Et par la suite, le technicien portugais a encore encensé la performance du Français.

"Je pense que ce match était adapté à ses qualités. C'est aussi grâce à sa façon de jouer, il a eu beaucoup de liberté dans ses déplacements et a été bien entouré. Son but est important, même si c'est un penalty, mais c'est surtout sa contribution dans le jeu qui a été bonne. Il n'a pas été en mesure de jouer les 90 minutes et c'est dommage car j'étais prêt à le laisser sur le terrain tout le match", a même reconnu Mourinho pour BT Sport.

Avec son bon début de saison, Martial sera-t-il présent dans la liste du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ce jeudi (14h) ?