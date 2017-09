PSG : Neymar encense le mature Mbappé

Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé le Bayern Munich (3-0) mercredi. Même sans marquer, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) a impressionné lors de cette rencontre et son partenaire Neymar (25 ans, 2 matchs et 2 buts en LdC cette saison) n'a pas manqué de souligner la belle performance du Français.

"Mbappé, j’ai l’impression qu’il a déjà 30 ans. Il est tellement mature et tellement complet. C’est un privilège pour moi de jouer avec lui. C’est un joueur qui va donner beaucoup de fil à retordre devant et qui va se mêler à la lutte pour le Ballon d’Or", a assuré le Brésilien au micro d'Esporte Interativo.

Nommé homme du match et noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot (), Mbappé continue de mettre tout le monde d'accord !