PSG : Neymar évoque le "penaltygate" « Par Romain Rigaux - Le 28/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (3-0) mercredi en Ligue des Champions, Neymar (25 ans, 2 matchs et 2 buts en LdC cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 2 matchs et 3 buts en LdC cette saison) ont échangé plusieurs sourires, preuve que l'embrouille du penalty contre Lyon (2-0) est désormais loin derrière. D'ailleurs, Neymar s'est exprimé sur le sujet après la rencontre pour minimiser cet incident. "Ils (les journalistes, ndlr) inventent beaucoup d'histoires, ils parlent trop. Ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas, essayent de venir dans notre vestiaire et finissent pas trop parler, de choses qui n'existent pas. Mais en tout cas, tout va bien", a confié le Brésilien. Reste désormais à savoir qui a été désigné tireur numéro 1. Réponse lors du prochain penalty. Reste désormais à savoir qui a été désigné tireur numéro 1. Réponse lors du prochain penalty.

