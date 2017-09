PSG : Emery s'attendait à être dominé « Par Romain Rigaux - Le 28/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a corrigé le Bayern Munich (3-0) mercredi en Ligue des Champions. Et c'est assez rare pour être souligné, le club de la capitale a brillé sur des contres puisque son adversaire avait la maîtrise du ballon. Un scénario prévu par l'entraîneur parisien Unai Emery. "On aime avoir la possession. Mais là, on a dû évoluer avec une défense plus basse car l'adversaire a évolué plus haut. Mais on s'y attendait. (...) Le Bayern a l'habitude d'avoir la maîtrise et ses latéraux jouent plus haut. On avait donc besoin de maîtriser cela. C'est pour ça que l'on avait une ligne de quatre, puis trois milieux. Après les attaquants ont su profiter des espaces et les ont pris", a expliqué le coach parisien après la rencontre. Un choc parfaitement préparé par Emery. Un choc parfaitement préparé par Emery.

News lue par 6880 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+