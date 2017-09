PSG : un succès mérité pour Verratti

Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a surclassé le Bayern Munich (3-0) ce mercredi. En zone mixte, le milieu de terrain parisien Marco Verratti (24 ans, 2 matchs en C1 cette saison) a souligné l'excellent état d'esprit de son équipe lors de cette rencontre.

"On a fait un match complet. C’était contre une grande équipe qui joue très bien au ballon. Notre but rapide a changé un peu notre façon de jouer. On a attendu le Bayern. On a bien défendu avec tout le monde, on a souffert ensemble. C’est une preuve de grande maturité de toute l’équipe. On a contre-attaqué quand on avait le ballon. On a mérité ces trois points. On a fait un grand match", a apprécié l'Italien.

Avec cette performance, le PSG a envoyé un vrai message à ses concurrents européens.