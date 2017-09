PSG : Areola savoure sa performance

A l'occasion de la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions mercredi, le gardien parisien Alphonse Areola (24 ans, 2 matchs en C1 cette saison) a effectué une belle performance en étant noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici). Parfois contesté depuis le début de la saison, le portier français a savouré sa prestation.

"J’ai eu du boulot ce soir. C’est comme ça à tous les matchs, sur les actions où ça arrive devant notre surface, il faut que je sois présent. Le Bayern nous a forcé à jouer un peu plus bas. On a répondu présent, c’est le plus important. C’est un gros message qu’on envoie à toute l’Europe. On va prendre match après match. C’est un chemin très long. On continue de travailler et on va chercher victoire après victoire", a commenté Areola sur Canal +.

Avec ce match, le portier francilien a en tout cas balayé quelques doutes le concernant !