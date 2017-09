Man Utd : Martial félicité par Mourinho

Avec un but et deux passes décisives, l'attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 2 matchs et 1 but en C1 cette saison) a activement participé au succès de son équipe face au CSKA Moscou (4-1) ce mercredi en Ligue des Champions. Devant les médias, le coach mancunien José Mourinho a souligné la belle performance de l'international français.

"Cette performance ne peut être que bonne pour les joueurs. La confiance est bonne parce qu'avec six points nous sommes en bonne position. De manière individuelle, c'est bien parce qu'il y a eu de belles prestations. Herrera n'avait pas été titularisé depuis longtemps et il a été très bon, pareil pour Martial. Et ça c'est seulement pour ceux qui ne sont pas titulaires d'habitude", a souligné le technicien portugais.

Jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps va-t-il récompenser Martial en le rappelant chez les Bleus ? Réponse à partir de 14h.