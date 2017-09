PSG : Mbappé, pas une étoile filante

Le Paris Saint-Germain se souviendra longtemps de cette soirée européenne et de ce carton infligé au Bayern Munich (3-0). Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison), élu homme du match avec l'excellente note de 9/10, aussi. L'ancien Monégasque confirme au plus haut niveau ses qualités affichées la saison dernière.

"S'il n'a pas marqué, Mbappé a fait des dégâts considérables sur le côté droit de la défense munichoise. Mettre au supplice David Alaba n'est pas à la portée du premier venu. Passeur décisif pour Cavani puis à l'origine du troisième but de sa formation, Mbappé prouve une fois de plus qu'il fait déjà partie, à seulement 18 ans, des meilleurs attaquants européens. Le gamin a eu droit à une logique, mais énorme, ovation à sa sortie du terrain à la 79e minute", peut-on lire dans le