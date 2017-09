PSG : Al-Khelaïfi refuse de s'enflammer

Impressionnant, le Paris Saint-Germain a surclassé le Bayern Munich (3-0) ce mercredi en Ligue des Champions. Bien évidemment satisfait de la performance de son équipe, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a cependant calmé le jeu en zone mixte.

"Le PSG a fait un match parfait ce soir. On a souffert un peu, c'est vrai, mais c'est normal. On a été très fort défensivement et offensivement. Tout le monde a fait un grand match. C'est une première étape, il faut continuer de travailler. (...) C'est seulement le second match en Ligue des Champions, c'était très important de la gagner pour montrer qu'on est bien là, on arrive dans la cour des grands clubs. Mais ce n'est qu'un match, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est encore très loin", a nuancé dans un sourire le dirigeant du PSG.

En tout cas, Paris s'avance comme l'une des équipes favorites de cette compétition après cette démonstration.