PSG : Neymar, un but, une passe et des ratés

Le Paris Saint-Germain a brillamment réussi son premier gros test européen de la saison. Très solide derrière et intenable devant, le club de la capitale a fait exploser le Bayern Munich ce mercredi (3-0) avec notamment un but de sa star Neymar (25 ans, 2 matchs et 2 buts en LdC cette saison), notée 7/10 par Maxifoot.

"D'entrée de jeu, le Brésilien passe en revue la défense du Bayern pour offrir sur un plateau l'ouverture du score à Dani Alves. A gauche ou dans l'axe, ses accélérations et ses dribbles ont posé de gros problèmes aux Allemands. Avant de marquer après un gros travail de Mbappé, l'ancien Barcelonais a aussi montré un déchet inhabituel avec un contrôle manqué alors qu'il se présentait seul face à Ulreich puis en dévissant une frappe alors qu'il se trouvait en position idéale pour marquer. Mais à l'arrivée, on retiendra surtout le positif de son match. Avec un but et une passe décisive, on ne va pas faire la fine bouche !", peut-on lire dans le