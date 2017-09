Bayern : Ancelotti s'incline devant la MCN « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour ses retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, l'entraîneur du Bayern Munich Carlo Ancelotti a connu une soirée difficile avec un lourd revers (0-3) en Ligue des Champions ce mercredi. Au micro de beIN Sports, le technicien italien a souligné l'efficacité du trio offensif parisien composé de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar. "Dur, dur... Le match a été difficile, compliqué avec un but encaissé dès le début. On a tenté de gagner par la suite, mais on n’a pas réussi à être efficace. Ils ont été très bons sur les contres avec Mbappé, Neymar et Cavani, on n’a jamais réussi à les contrôler. La stratégie du match a changé après le premier but... Ils se sont mis derrière, on a eu la possession mais on n’a jamais été efficace. La MCN ? Ils sont très forts, ils jouent bien ensemble, ils ont eu des espaces et ils adorent ça", a analysé Ancelotti. Avec une telle ligne offensive, le PSG peut viser très loin. Avec une telle ligne offensive, le PSG peut viser très loin.

