PSG : Mbappé voulait répondre aux attentes

Auteur d'une performance XXL, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 2 matchs et 1 but en C1 avec Paris SG cette saison) a été l'un des acteurs majeurs de la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions ce mercredi. Noté 9/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), l'international français voulait répondre aux attentes lors de ce choc.

"C'est juste le début de l'histoire. On avait à cœur de faire un grand match contre une grande équipe. Nous étions attendus, c'est normal après le mercato d'été, et on a fait un match plein. On est ici pour gagner tous les matchs. Il va falloir poursuivre sur cette dynamique et enchaîner les victoires. Pas content de sortir ? Mais qui est content de sortir ? Il faut retourner la question. Ça fait partie du métier de coach. Il faut savoir gérer le temps de jeu de tout le monde. Il y a des grands joueurs comme Angel qui avait besoin de jouer. Je n'ai jamais aimé sortir, je ne vais pas dire que ça va commencer. Ce n'est pas grave. L'important c'est l'équipe, mon cas personnel passe après", a déclaré Mbappé sur Canal +.

A seulement 18 ans, le Tricolore affiche une maturité impressionnante.