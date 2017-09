PSG : T. Silva - "une grande victoire" « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a réalisé une démonstration en dominant le Bayern Munich (3-0) ce mercredi. Très heureux de la performance de son équipe, le capitaine parisien Thiago Silva (33 ans, 2 matchs en C1 cette saison) n'a pas caché sa satisfaction au micro de Canal +. "C’est une grande victoire contre une grande équipe, le Bayern, et aussi un grand coach (Carlo Ancelotti, ndlr). Je crois que le PSG a montré son vrai visage, avec beaucoup d’humilité. Je pense que nous avons mérité cette victoire. On va jouer match après match, et on verra bien pour l’avenir", a confié le Brésilien. En écrasant le Bayern, le PSG a pris une belle option dans la course à la première place de ce Groupe B. En écrasant le Bayern, le PSG a pris une belle option dans la course à la première place de ce Groupe B.

