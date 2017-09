OM : première en vue pour Mitroglou « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour affronter Salzbourg demain jeudi en Ligue Europa, Kostas Mitroglou (29 ans) a été retenu par Rudi Garcia. L'entraîneur marseillais a bon espoir de le faire disputer quelques minutes de la rencontre. "On va voir comment il est aujourd'hui (mercredi). Il a repris avec le groupe lundi en sachant que c'était un groupe restreint puisque des joueurs avaient joué la veille contre Toulouse. Ses premières sensations sont bonnes, les nôtres aussi. Le rythme est important et si on pense qu'il peut participer à un morceau de match, il sera sur la feuille", a fait savoir le technicien olympien. Recruté le 31 août dernier, l'attaquant grec, arrivé blessé et hors de forme, n'a toujours pas porté le maillot de l'OM. Recruté le 31 août dernier, l'attaquant grec, arrivé blessé et hors de forme, n'a toujours pas porté le maillot de l'OM.

