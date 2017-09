LdC : Paris SG 3-0 Bayern (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- "Demain l'Europe sera rouge et bleue", pouvait-on lire sur une banderole déployée par le Parc des Princes avant le coup d'envoi de la rencontre. Les Parisiens ont allié les actes à la parole de leurs supporters ont assommant le Bayern Munich 3-0 ! D'une solidité défensive remarquable, le PSG a pu s'appuyer sur le génie de son trio offensif pour marquer les esprits de l'Europe entière ce soir. Cette rencontre ne pouvait pas mieux débuter pour le club de la capitale. Sur le côté gauche, Neymar se baladait au sein de la défense allemande avant de servir Dani Alves, seul au second poteau. Malgré un contrôle un peu long, le latéral droit parvenait à marquer d'une frappe puissante (1-0, 2e) ! Déjà chauffé à blanc, le Parc des Princes était en transe. Après cette ouverture du score rapide, les Munichois dominaient les débats. Et peu après le quart d'heure de jeu, il fallait un arrêt sublime d'Areola pour empêcher une demi-volée de Javi Martinez de finir dans la lucarne. Dans l'autre camp, Neymar avait la balle de 2-0 au bout du pied mais le Brésilien, une fois n'est pas coutume, manquait son contrôle. C'est ensuite une frappe de Cavani qui était un poil trop croisée. Bien que sous pression, les Parisiens continuaient de se procurer des grosses occasions. Et la troisième était la bonne. Sur une remise parfaite de Mbappé, Cavani, à l'entrée de la surface, reprenait sans contrôle du plat du pied. La frappe de l'Uruguayen terminait sous la barre (2-0, 31e). Carlo Ancelotti n'en revenait pas sur son banc. Ulreich empêchait ensuite Cavani de signer le doublé et laissait un peu d'espoir aux siens. Sur son côté droit, les accélérations de Mbappé faisaient de gros dégâts. Au retour des vestiaires, après un sauvetage de l'impeccable Thiago Silva sur sa ligne, Neymar gâchait encore une belle opportunité en attaque. A force de tenter, le Brésilien finissait par marquer, à la conclusion d'un gros travail de Mbappé, énorme sur son côté droit, dans la surface allemande (3-0, 63e). Le trio offensif de gala du PSG aura fait très mal à la formation bavaroise ce soir. Mais Paris n'est pas qu'une attaque. Sa défense a aussi été remarquable au cours de cette rencontre, à l'image d'un Areola jamais vu à ce niveau. Prochain adversaire du vice-champion de France en C1, Anderlecht peut déjà trembler... Mais le club belge ne sera pas le seul dans ce cas après ce coup de tonnerre. Mais Paris n'est pas qu'une attaque. Sa défense a aussi été remarquable au cours de cette rencontre, à l'image d'un Areola jamais vu à ce niveau. Prochain adversaire du vice-champion de France en C1, Anderlecht peut déjà trembler... Mais le club belge ne sera pas le seul dans ce cas après ce coup de tonnerre.

