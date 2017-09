LdC : Paris SG-Bayern, les compos

A l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich ce mercredi (20h45, Canal+) au Parc des Princes. L'entraîneur parisien Unai Emery récupère Neymar et Di Maria pour cette rencontre, alors que Pastore est toujours blessé. Le Brésilien retrouve sa place aux côtés de Cavani et Mbappé en attaque. Côté bavarois, Carlo Ancelotti est privé de Neuer et Bernat, blessés. En attaque, Müller et James Rodriguez sont préférés à Robben et Ribéry. Voici les compositions des deux équipes :

Paris SG : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar.

Bayern : Ulreich - Kimmich, Süle, Javi Martinez, Alaba - Tolisso, Vidal - James Rodriguez, Thiago Alcantara, Müller - Lewandowski.