Lyon : Fekir, l'électron libre

Après l'avoir longtemps aligné sur un côté la saison dernière, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Bruno Genesio place désormais son attaquant et capitaine Nabil Fekir (24 ans, 7 matchs et 5 buts en L1 cette saison) en soutien de l'avant-centre. Avec beaucoup de liberté visiblement.

"Je n’ai pas de consigne particulière. Il me demande d’être au service de l’équipe, de me placer entre les lignes. Comme j’aime toucher le ballon, je redescends plus. Et le coach me laisse faire, c’est ce que j’aime", a indiqué l'international tricolore en conférence de presse ce mercredi.

C'est dans cette position que les qualités de Fekir s'expriment le mieux.