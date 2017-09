Lyon : Genesio n'a pas voulu sanctionner Depay

Non retenu pour affronter Dijon le week-end dernier en championnat, beaucoup y ont vu une sanction sportive à l'égard de Memphis Depay (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison), globalement décevant depuis son arrivée à Lyon en janvier dernier. Mais Bruno Genesio assure que non.

"Quand un joueur n’est pas dans le groupe, ce n’est pas une sanction. Mes joueurs sont des personnes responsables. On n’est pas à l’école. Ce sont de grands joueurs. Ce n’est pas une sanction. J’essaye d’être juste et de composer l’équipe de départ en fonction de la forme, de l’adversaire. Il n’y a aucun souci avec Memphis. Je me suis entretenu avec lui, a fait savoir l'entraîneur des Gones en conférence de presse ce mercredi. Pour Memphis, ce n’est pas une sanction. Il le sait. On en a discuté. Je suis suffisamment proche de mes joueurs pour ne pas les laisser de côté. C’était un choix. Dès demain, il aura l’occasion de revenir dans le groupe et montrer ses qualités."

Le Néerlandais sera sans doute revanchard face à l'Atalanta Bergame demain jeudi en Ligue Europa.