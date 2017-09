PSG : Ismaël insiste sur l'atout Cavani !

PSG : Ismaël insiste sur l'atout Cavan i ! « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, l'attaquant Edinson Cavani est évidemment présent dans l'équipe alignée par l'entraîneur Unai Emery face au Bayern Munich ce mercredi (20h45 sur Canal +) en Ligue des Champions. Et pour l'ancien défenseur du club allemand Valérien Ismaël, l'Uruguayen représente un véritable atout pour le PSG afin de remporter cette compétition européenne. "Avec son jeu de tête, sa capacité à jouer des deux pieds et aussi de frapper des coups francs, Lewandowski est certainement le numéro 9 le plus complet d'Europe. Mais Cavani, qui a retrouvé sa position préférentielle avec le départ d'Ibrahimovic et qui est désormais entouré de très grands joueurs comme Neymar et Mbappé, est le buteur qui peut mener Paris très loin en Ligue des Champions", a assuré le Français dans Le Parisien. Avec un tel trio offensif, le PSG peut légitimement viser loin en C1. Avec un tel trio offensif, le PSG peut légitimement viser loin en C1.

