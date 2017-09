PSG : le pronostic de Bravo face au Bayern « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Daniel Bravo s'est confié avant le match du club de la capitale ce mercredi (20h45 sur Canal +) face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Et pour l'actuel consultant de beIN Sports, le vice-champion de France s'avance comme le favori de cette rencontre. "Le Bayern reste une grande équipe, habituée à ces matchs-là. Même si l’on peut penser qu’ils sont moins forts sans Lahm, Xabi Alonso ou Neuer, ça reste le Bayern. Mais Paris a une grande équipe cette saison et se présente pour moi comme l’une des rares équipes favorites pour aller au bout. Ils ont tout à fait les moyens de s’imposer face au Bayern. (...) Je sens un match ouvert. Le Bayern n’a pas l’habitude de fermer le jeu, ils vont venir pour gagner mais je vois quand même Paris l’emporter", a commenté Bravo pour le site Paris United. Dans la course à la première place de ce groupe B, une victoire serait une bonne opération pour le PSG. Dans la course à la première place de ce groupe B, une victoire serait une bonne opération pour le PSG.

News lue par 9331 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+