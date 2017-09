PSG : Ménès aurait gardé Matuidi « Par Romain Rigaux - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un excellent début de saison sous ses nouvelles couleurs avec la Juventus Turin, Blaise Matuidi (30 ans, 6 matchs en Serie A cette saison) peut laisser quelques regrets au Paris Saint-Germain, qui ne dispose pas d'une multitude d'options au milieu de terrain. D'ailleurs, Pierre Ménès aurait bien aimé voir l'international français poursuivre son aventure dans la capitale cet été. "On disait que Matuidi était super cramé, il est titulaire à la Juve. En France, on se lasse très vite. J’aurais gardé Matuidi. Sportivement oui, après il y avait les contraintes du fair-play financier", a déclaré le consultant de Canal+ à Yahoo Sport. Matuidi a été vendu à la Juve pour 20 millions d'euros, plus 10,5 millions de bonus éventuels. Matuidi a été vendu à la Juve pour 20 millions d'euros, plus 10,5 millions de bonus éventuels.

