Montpellier : Monaco "plus dur" que Paris

Après un bon point pris contre le Paris Saint-Germain (0-0) le week-end dernier, Montpellier prépare un autre grand rendez-vous face à l'AS Monaco, vendredi (20h45) en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Pour l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian, cette rencontre sera encore plus difficile. "Je pense que le match contre Monaco sera plus dur que celui face au PSG. On s'attend à un match difficile et il faudra un état d'esprit collectif dans la même lignée que les deux derniers matchs", a expliqué le coach de l'ASM. Peut-être une manière pour "MDZ" d'éviter une petite décompression de ses joueurs après le résultat face à Paris.

