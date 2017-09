PSG : P. Ménès - "Verratti fume et picole" « Par Romain Rigaux - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas à son meilleur niveau depuis le début de la saison, Marco Verratti (24 ans, 4 matchs en L1 cette saison) déçoit au Paris Saint-Germain. Pour Pierre Ménès, l'explication se trouve dans l'hygiène de vie du milieu de terrain italien. "C'est un joueur qui stagne parce que c'est un joueur qui n'est pas pro. Il ne bosse pas, il sort tout le temps, il fume, il picole. Ça passe à 20 ans, à 21 ans, mais à 24, ça ne passe déjà plus. Le club devrait être beaucoup plus exigeant avec lui. Mais le problème de Nasser, c'est qu'il aime ses joueurs d'amour", a confié le journaliste dans une interview pour Yahoo Sport. Ce n'est pas la première fois que "Petit Hibou" est pointé du doigt pour des supposées sorties nocturnes trop fréquentes. La saison passée, Verratti et son agent s'étaient déjà fâchés après ce même type d'accusation dans les médias. Ce n'est pas la première fois que "Petit Hibou" est pointé du doigt pour des supposées sorties nocturnes trop fréquentes. La saison passée, Verratti et son agent s'étaient déjà fâchés après ce même type d'accusation dans les médias.

