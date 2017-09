EdF : Ben Yedder, le TFC interpelle Deschamps !

Mardi, l’attaquant du FC Séville Wissam Ben Yedder (27 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) a signé son premier triplé en Ligue des Champions face à Maribor (3-0). Alors que le Français bénéficie de la vitrine européenne depuis un an et sa signature en Espagne, son ancien club, Toulouse, ne comprend pas une chose : pourquoi le natif de Sarcelles n’a-t-il pas encore été appelé en équipe de France ?

Célèbres pour leur activité sur Twitter, les Violets ont décidé d’interpeller le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. "Nous cherchons à contacter 'de toute urgence' le sélectionneur. Merci de partager l'info", a plaisanté le TFC en s’adressant à la FFF.

"Wissam, lui, est devenu hier le premier joueur du club à inscrire un triplé dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Une prestation qu'a certainement dû apprécier le sélectionneur national Didier Deschamps...", a même ajouté l’actuel 14e de Ligue 1 sur son site officiel. Peu de chances pourtant de voir le nom de l’Andalou dans la liste que DD dévoilera demain jeudi pour les matchs contre la Bulgarie et la Biélorussie les 7 et 10 octobre.

Le TFC milite pour Ben Yedder