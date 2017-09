Lille : Bielsa-Campos, Béria admet des tensions « Par Romain Lantheaume - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions récemment (voir ici), le mercato d’été a fait naître quelques tensions entre deux maillons essentiels de l’organigramme de Lille, l’entraîneur Marcelo Bielsa et le conseiller sportif Luis Campos. Désormais directeur adjoint du football au LOSC après avoir pris sa retraite en fin de saison dernière, Franck Béria a reconnu que ce n’est pas le grand amour entre les deux hommes. Mais pour l’ancien latéral polyvalent, cela ne pose absolument pas problème. "Dans un club, comme n'importe où, il y a toujours des divergences de points de vue. Ça favorise l'échange et ces différences de points de vue permettent d'avoir un débat enrichissant, a assuré le Nordiste au micro de RMC. Comment ils vivent cette situation ? Comme des personnes professionnelles". Pendant ce temps, les Dogues restent sur une série de 6 matchs sans victoire en Ligue 1 et s’enfoncent dangereusement au classement (18es). Pendant ce temps, les Dogues restent sur une série de 6 matchs sans victoire en Ligue 1 et s’enfoncent dangereusement au classement (18es).

