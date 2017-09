Porto : Aboubakar y tenait beaucoup « Par Romain Lantheaume - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grand artisan du succès du FC Porto face à l’AS Monaco (3-0) au stade Louis II mardi en Ligue des Champions, l’attaquant Vincent Aboubakar (25 ans, 1 match et 2 buts en LdC cette saison) a frappé fort pour ses retrouvailles avec une équipe de Ligue 1 en inscrivant un doublé. Forcément, l’ancien Lorientais était aux anges après la rencontre. "Ça fait un bout de temps que je n’ai pas rejoué en France donc le fait de revenir, j’ai eu de très bons souvenirs de ma période ici qui sont remontés, a expliqué le Camerounais au micro de l’UEFA. Comme je revenais, je me suis dit : 'Il faut davantage montrer quelque chose.' C’est le cas et je remercie vraiment mes coéquipiers parce que collectivement nous avons fait une grosse performance." Au point de donner des regrets à l’Olympique de Marseille et à ses autres prétendants estivaux ? Au point de donner des regrets à l’Olympique de Marseille et à ses autres prétendants estivaux ?

